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ABD’de galvanizli sac ve galvalum fiyatları artışını sürdürecek mi?

ABD’de galvanizli sac ve galvalum üreticileri hala geniş bir aralıkta teklif verdikleri için spot piyasada net bir fiyat belirlemek zor.

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