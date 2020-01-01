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ABD’de galvanizli sac fiyatları yükselişini sürdürüyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel galvanizli sac piyasasında spot fiyatlar artış göstermeye devam etti.

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