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ABD’de galvanizli sac fiyatları kısıtlı arz nedeniyle artmaya devam ediyor

ABD iç piyasasında galvanizli sac ile galvalum fiyatları, hala uzun olan teslim süreleri ve kısıtlı arz nedeniyle bir kez daha yükseldi.

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