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ABD’de galvanizli sac fiyatları hala sabit, daha fazla alıcı ithalata yöneliyor

ABD iç piyasasında yerel galvanizli sac ve galvalum fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken, arz da sınırlı kalmaya devam etti.

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