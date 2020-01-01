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ABD’de galvanizli sac fiyatları hala rekor seviyelerde seyrediyor

ABD iç piyasasında yerel galvanizli sac ve galvalum fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken, arz da önceki haftalarda olduğu gibi sınırlı kaldı.

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