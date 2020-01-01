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ABD’de galvanizli sac fiyatları artmaya devam ediyor

Önceki haftalarda olduğu gibi, ABD iç piyasasında galvanizli sac ve galvalum spot fiyatları geçtiğimiz hafta artmaya devam etti.

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