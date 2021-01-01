﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de çelik sac fiyatları hala yükselişte, sıcak sac 1.984$/mt’u aştı

ABD’li piyasa kaynaklarının belirttiğine göre, ülkede çelik üreticilerinin rekor seviyedeki kârlılıkları artmaya devam ederken, ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.