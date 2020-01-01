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ABD’de BAE’den ithal 0,012” G30 kalite galvanizli sac fiyatları

BAE merkezli tüccarlar tarafından ABD’ye verilen 0,012” G30 kalite galvanizli sac teklifleri ABD Körfez limanlarında teslim 1.587-1.631$/mt DDP oldu.

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