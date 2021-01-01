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ABD’de Avrupa ve Tayvan çıkışlı soğuk sac fiyatları

ABD’de tüccarların ABD Körfez limanlarında teslim olmak üzere Tayvan menşeli soğuk sac teklifleri 1.984$/mt DDP seviyesinde yer alıyor.

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