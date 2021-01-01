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ABD yerel galvanizli sac piyasasındaki fiyat artışı daha ne kadar sürecek?

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ABD yerel galvanizli sac ve galvalum piyasasında alıcılar fiyatların ne zaman zirve ...

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