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ABD yerel galvanizli sac piyasasında tüm gözler hurdaya çevrilmiş durumda

ABD yerel galvanizli sac piyasasında spot fiyatlar yatay seyretmeye devam etti.

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