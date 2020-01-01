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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD sıcak ve soğuk sac piyasasında fiyatlar Kasım ayının sonundan bu yana arttı

ABD yerel yassı mamul piyasasında spot fiyatlar iki hafta önce bildirilen fiyatlardan bu yana yükseliş seyrini sürdürdü.

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