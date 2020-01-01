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AB sıcak sac stoklarını daha kısa teslim süreli ithal alımlarla yeniliyor

Başta AB olmak üzere, Akdeniz Bölgesi sıcak sac piyasası fiyat ve talep açısından hala olumlu.

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