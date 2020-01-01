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AB sıcak sac piyasasında fiyatlar kısıtlı arz nedeniyle yükseldi

AB’de sıcak sac fiyatları, hem yerel hem de ithalat pazarlarında arz eksikliğinin devam etmesi nedeniyle güçlü kaldı.

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