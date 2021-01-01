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AB sıcak sac piyasasında alıcılar otomotiv sektöründen gelen talebin düşmesi ve ithalat tonajlarının artması nedeniyle temkinli

Beklentilerin çoğunlukla olumsuz olmasına bağlı olarak AB piyasasında sıcak sac fiyatları, kademeli olarak düşmeye devam etti.

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