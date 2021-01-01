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AB piyasasında yerel sıcak sac fiyatları daha da zayıflarken, rekabetçi teklifler ortaya çıktı

AB piyasasında yerel sıcak sac fiyatlarının daha da düşmesine rağmen, piyasanın durumunda önemli bir değişiklik yaşanmadı.

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