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AB piyasasında sıcak sac fiyatları yine yükseldi

AB piyasasında geçtiğimiz hafta sıcak sac fiyatları, devam eden arz sıkıntısı ve iyi talep nedeniyle yine yükseldi.

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