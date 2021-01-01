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< Yassı Ürünler ve Slab

AB piyasasında sıcak sac fiyatları daha da düştü

AB sıcak sac piyasasında bağlantı fiyatları geçtiğimiz hafta zayıflayarak 940-1.050€/mt’dan 920-1.040€/mt fabrika çıkışı aralığına indi.

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