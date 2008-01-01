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AB pazarında sıcak sac fiyatları artmaya devam ediyor

AB pazarında yerel sıcak sac fiyatları artmaya devam ederek, 2008 yılının ortasında kaydedilen rekor seviyeyi geride bıraktı.

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