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AB iç piyasadaki arz sıkıntısı nedeniyle çeşitli kaynaklardan sıcak sac ithalatını artırdı

İç piyasada sıcak sac arzında yaşanan sıkıntı, iyi seviyedeki talep ve stok yapma ihtiyacı, Avrupalı alıcıları ithal malzeme alımı yapmaya itiyor.

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