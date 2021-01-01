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Uzun bir aradan sonra Türkiye’den ABD’ye filmaşin ve inşaat demiri satışı

Piyasa kaynaklarında göre, İzmir’de faaliyet gösteren bir çelik üreticisi ABD’ye karışık bir uzun mamul kargosu satışı ...

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