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Türkiye’nin uzun mamul ihracatında fiyat baskısı artıyor

Türkiye’nin uzun mamul ihracatında, özellikle inşaat demiri tarafında, uzun süredir devam eden sessizlik üreticiler için en büyük ...

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