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Türkiye’nin uzun mamul ihracat fiyatları kabul görebilir seviyeleri arıyor

Türk çelik üreticileri ülkedeki finansal duruma dair belirsizlik ve artan enerji maliyetleri gibi koşullar altında ihracat ...

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