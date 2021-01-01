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Türkiye’nin ticari profil ihracat fiyatları zayıflayan hurda nedeniyle hafifçe düştü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’den dış piyasalara verilen ticari profil teklifleri, düşen hurda fiyatları, ...

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