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Türkiye’nin inşaat demiri ihracat teklifleri beklemede, üreticiler iç piyasayı değerlendiriyor

Türk ihracatçılar, ülkedeki belirsiz finansal görünüm ve hızlı kur dalgalanmaları altında yeni uzun mamul fiyatlarını ...

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