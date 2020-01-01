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Türkiye’nin Asya’ya inşaat demiri satışları hızlandı, şimdiden 5-6 kargo satıldı

Bu haftanın sonuna doğru, piyasada Türkiye’den Asya pazarına yüksek tonajlı inşaat demiri satışları olduğu konuşulmaya başlandı.

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