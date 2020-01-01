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Türkiye’den Singapur’a yüksek tonajlı inşaat demiri satışı

Türkiye Asya’ya aktif bir şekilde inşaat demiri satmaya devam ediyor

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