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Türkiye’den Hong Kong’a büyük tonajlı inşaat demiri satışı

Çin’den dış piyasalara verilen fiyatların yüksek olması Türk üreticilere iyi bir satış fırsatı sağlıyor.

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