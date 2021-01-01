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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’den dış piyasalara verilen uzun mamul fiyatları hafifçe arttı

Türk uzun mamul üreticilerinin yurt dışına yaptığı satışlar, yeni yıl öncesinde nispeten yavaşladı.

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