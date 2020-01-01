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Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları sınırlı talebe rağmen arttı

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’de yerel ticari profil liste fiyatları 20-100 TL/mt (6-16$/mt) arttı.

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