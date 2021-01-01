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Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları hurda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle sertçe arttı

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları, kur dalgalanmaları ve hurda ile kütük fiyatlarındaki artış nedeniyle 1.175-1.380 TL/mt artış gösterdi.

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