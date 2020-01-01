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Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları farklı seyirler izliyor

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’de iç piyasaya verilen ticari profil fiyatları İzmir ve Denizli’de 50 TL/mt (55-56$/mt) düştü.

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