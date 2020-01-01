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Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları dolar bazında düştü

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları, üreticinin konumuna ve girdi maliyetlerine bağlı olarak farklı seyir izledi.

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