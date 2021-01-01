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Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla sabit kaldı

Türkiye’de çoğu ticari profil üreticisi yerel tekliflerini TL bazında sabit tutarken, dolar bazlı fiyatlarını 11$/mt artırdı.

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