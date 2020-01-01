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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel kütük satışları sürüyor, ithalat sessiz

Türkiye’de kütük alımları iç piyasadan yapılırken, ithalat teklif ve karşı teklifler arasındaki büyük farklar nedeniyle neredeyse durdu.

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