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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel kütük fiyatları yüksek seviyelerde yer almaya devam ederek BDT’li üreticilerin beklentilerini destekliyor

Türk kütük tedarikçileri, fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ederken, bazıları, tekliflerini yukarı yönlü revize etti.

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