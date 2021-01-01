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Türkiye’de yerel kütük fiyatları yeni bağlantılarda yükseldi, ithalat teklifleri tatilden sonra artacak

Türkiye’de kare kütük ithalatı bu hafta BDT’li üreticilerin tatilde olması nedeniyle durgun seyrederken, yerel piyasada ...

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