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Türkiye’de yerel kütük bağlantı fiyatları güçlendi

Türkiye’deki kütük alıcıları ithalat segmentinde ilave hurda bağlantılarını bekleyerek temkinli davranmaya devam ediyor.

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