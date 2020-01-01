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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları yine düştü

28 Ocak tarihinde, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar zayıf talep nedeniyle düne kıyasla 40-80 TL/mt (4-9$/mt) düşüş gösterdi.

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