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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları yeniden gevşedi

Bugün, 3 Şubat tarihinde, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar, zayıf talep nedeniyle düne kıyasla 50-100 TL/mt (7-13$/mt) daha düştü

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