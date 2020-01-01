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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları yeniden düştü

Bugün, 15 Ocak’ta, Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları düne kıyasla 20-50 TL/mt (7-11$/mt) düşüş kaydetti.

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