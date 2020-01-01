﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları TL bazında ciddi oranda gevşedi

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları döviz kurundaki dalgalanma ve alımlardaki yavaşlık nedeniyle düne kıyasla 50-80 TL/mt gevşedi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.