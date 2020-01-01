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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları haftaya düşüşle başladı

25 Ocak tarihinde, Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 20-60 TL/mt düştü.

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