﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları hafta biterken keskin şekilde yükseldi

Bugün, 8 Ocak tarihinde Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları düne kıyasla 80-130 TL/mt (5-12$/mt) yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.