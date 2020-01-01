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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları hafta biterken daha da gevşedi

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları döviz kurundaki dalgalanma ve zayıf talep nedeniyle düne kıyasla 30-70 TL/mt (7-12$/mt) gevşedi

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