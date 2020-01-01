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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları 600$/mt civarında yer alıyor

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları ciddi düşüş kaydeden ithal hurda fiyatları sonucu 20-80 TL/mt (6-13$/mt) düşüş gösterdi.

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