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Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları yeniden yükseldi

Türkiye spot piyasasında inşaat demiri fiyatları, ithal hurda fiyatlarındaki olumlu görünüm nedeniyle düne kıyasla 100-140 TL/mt artış kaydetti.

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