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Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları keskin şekilde yükseldi

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları, ithal hurda fiyatlarındaki olumlu görünüm sonucu düne kıyasla 80-120 TL/mt (6-10$/mt) arttı.

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