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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları yatay seyretti

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları, alıcıların bayram öncesi yeni alım yapmaya yanaşmaması nedeniyle haftalık değişim göstermedi.

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