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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları yatay bir seyir izledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türk filmaşin tedarikçileri yerel fiyatlarını, döviz kurunda hızlı dalgalanmaların ...

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